У затриманих бійців роти "Торнадо" зафіксовані тілесні ушкодження - омбудсмен

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

«22 червня у зв’язку із суспільним резонансом, пов’язаним із затриманням працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУМВС України в Луганській області, та відповідним зверненням адвоката затриманих щодо їхнього побиття під час й відразу після затримання, уповноваженим з прав людини було відкрито провадження щодо можливих порушень прав та свобод людини», - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, у межах вказаного провадження Лутковська особисто поспілкувалася зі взятими під варту бійцями, їх також було оглянуто працівником секретаріату уповноваженого – фахівцем у галузі судово-медичної експертизи.

«Під час огляду в окремих затриманих зафіксовано тілесні ушкодження різного ступеня, яких, за їхніми словами, було завдано під час затримання», - наголошується у повідомленні.

При цьому у прес-службі зазначили, що стан здоров’я затриманих бійців «Торнадо» задовільний, скарг на умови тримання не надходило, за винятком прохання одного із них посприяти у проведенні консультації медичного фахівця та призначити необхідне лікування. Адміністрації спецустанови рекомендовано забезпечити проведення зазначеного консультування найближчим часом, виконання цієї рекомендації взято на контроль уповноваженого.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня суд заарештував вісім бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

Слідчі та прокуратура провели обшук на базі розформованої роти «Торнадо» у Привільному.

Водночас адвокат бійців роти патрульної служби МВС «Торнадо» Сергій Погосян заявив, що щодо затриманих військових застосовують тортури на допитах.