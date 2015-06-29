За добу в зоні АТО п'ятеро українських військових отримали поранення – Лисенко

За минулу добу під час бойових дій жоден український військовий не загинув, п`ятеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, Бойовики вчора ввечері близько 70 разів обстріляли українські позиції та населені пункти. Всього за добу противник здійснив 101 збройну провокацію проти сил АТО.

Ввечері біля Новотошківського було виявлено групу з 35 бойовиків, які вступили з українськими військовими в бій. Зазнавши втрати, бойовики відступили.