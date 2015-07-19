ОБСЄ заявляє про зменшення кількості обстрілів біля Донецька

Кількість обстрілів у околицях Донецька продовжує знижуватися, 17 червня спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували найменшу їх кількість на поточному тижні – 20.

Як пише Українська правда, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 18 липня.

Так, у районі залізничної станції в 8 км на північний захід від Донецька (територія, контрольована бойовиками) з 8:00 до 15:22 спостерігачі зафіксували 20 вибухів, з яких 13 були з мінометів (82 мм і 120 мм), сім - з невстановленої зброї. Також місія зафіксувала перестрілки зі стрілецької зброї.

В околицях Широкиного, перебуваючи на східній околиці Бердянського, спостерігачі не зафіксували жодних порушень режиму припинення вогню протягом дня. Також порушень не було в самому Широкино.

"Ящики з боєприпасами до стрілецької зброї і гранатометами спостерігачі бачили під час свого останнього візиту до Широкиного 12 липня, і більше їх там не було. Місія виявила повні коробки протипіхотних мін", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожДо житлового кварталу Авдіївки прилетіли близько 55 снарядів бойовиків (фоторепортаж)Також місія сприяла проведенню ремонтних робіт на системі центрального водопостачання поблизу Горлівки. В ході проведення ремонтних робіт велася стрілянина на північно-західному і південно-східному напрямках.

За даними представників ЗСУ в СЦКК, не було зареєстровано жодної жертви перестрілок, при цьому було пошкоджено три транспортних засоби підприємства "Вода Донбасу".

"Також внаслідок інтенсивних переговорів вдалося добитися припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в районі Красногоровки, пошкоджених обстрілами ще у січні. Ремонтні роботи велися з 10:30 протягом години, однак, за словами керівництва підстанції, лінії електропередач, як і раніше, не працюють через технічні недоліки", - наголошується у повідомленні місії.