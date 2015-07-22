У західному передмісті Донецька бої тривають "в цілодобовому режимі" - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

За його словами, епізодично, протягом доби, бойовики проводили обстріли українських позицій з мінометів і танків. Водночас, за словами речника, фактів застосування артилерії з боку незаконних збройних формувань на цій ділянці не зафіксовано. На південь від Донецька перемир’я зберігається.

Лисенко також зазначив, що на Луганському напрямку противник здійснив кілька епізодичних збройних провокацій в районі Станиці Луганської, Старого Айдара, Золотого та Троїцького. За його словами, бойовики застосовували лише стрілецьку зброю та кулемети – фактів використання важкого озброєння з боку НЗФ не зафіксовано.

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«Водночас підтверджується інформація про концентрацію значних сил російської армії у прикордонній зоні. Зокрема, наш прикордонний наряд помітив на території, що прилягає до Станично-Луганського району, російську військову техніку. Вздовж кордону на відстані 2 кілометрів прослідувало 10 тентованих вантажівок «Урал»», - повідомив він.

Лисенко також повідомив, що вчора в зоні АТО зафіксовано 8 ворожих безпілотників.