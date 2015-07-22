Протягом дня бойовики 34 рази обстріляли сили АТО на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Бойовики продовжують обстріли на різних напрямках, зокрема зафіксовано обстріл з БМП по позиціях сил АТО поблизу Донецького аеропорту.

О 05.10 розпочався обстріл позицій поблизу н.п. Березове. «Проросійські бандформування застосували проти сил АТО 122-х мм артилерію та 120-мм міномети, які заборонені Мінськими угодами», - зазначається в повідомленні.

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З 12.25 проросійські терористи з боку Спартака обстріляли населений пункт Опитне зі 120-мм мінометів.

Протягом дня неодноразово із 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів бойовики вели обстріл позицій сил АТО поблизу н.п. Луганське, Авдіївка, Березове.

Також обстріли сил АТО з 82-мм мінометів тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лозове, Піски, Луганське, Кримське, Світлодарськ, поблизу Донецького аеропорту.

Ворожі снайпери були помічені поблизу н.п. Мар’їнка, Луганське, Широкине.