Протягом дня бойовики 34 рази обстріляли сили АТО на Донбасі
Станом на 18.00 22 липня проросійські бойовики здійснили 34 обстріли сил Антитерористичної операції.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Бойовики продовжують обстріли на різних напрямках, зокрема зафіксовано обстріл з БМП по позиціях сил АТО поблизу Донецького аеропорту.
О 05.10 розпочався обстріл позицій поблизу н.п. Березове. «Проросійські бандформування застосували проти сил АТО 122-х мм артилерію та 120-мм міномети, які заборонені Мінськими угодами», - зазначається в повідомленні.
Читайте такожОБСЄ: Бойовики показали озброєння калібром менше 100 мм, яке зібралися відводити
З 12.25 проросійські терористи з боку Спартака обстріляли населений пункт Опитне зі 120-мм мінометів.
Протягом дня неодноразово із 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів бойовики вели обстріл позицій сил АТО поблизу н.п. Луганське, Авдіївка, Березове.
Також обстріли сил АТО з 82-мм мінометів тривали в районах н.п. Мар’їнка, Лозове, Піски, Луганське, Кримське, Світлодарськ, поблизу Донецького аеропорту.
Ворожі снайпери були помічені поблизу н.п. Мар’їнка, Луганське, Широкине.