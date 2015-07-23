Бойовики обстріляли Дзержинськ, поранений місцевий житель - МВС

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

Близько 20.30 22 липня бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Дзержинська. Поранений місцевий житель 1939 року народження. Літній чоловік доставлений в міську лікарню з травмою ноги.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дзержинського міськвідділу міліції.

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«В результаті прямого влучення снаряда зруйнований ще один приватний будинок по вул. Каспійській, постраждалих немає. Співробітники міліції продовжують обхід вулиць, документують наслідки обстрілу», - повідомив Герман Приступа, начальник Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 липня, близько 19.30 бойовики знову почали провокаційні обстріли Горлівки.