За добу на Донбасі поранено 7 українських військових
13:16, 23 липня 2015Війна
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За минулу добу на Донбасі семеро українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих не було.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих наших військових не було, однак семеро бійців отримали поранення", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи здійснили 86 обстрілу позицій сил АТО і двічі стріляли по мирним населеним пунктам.
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