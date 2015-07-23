За добу на Донбасі поранено 7 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих наших військових не було, однак семеро бійців отримали поранення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи здійснили 86 обстрілу позицій сил АТО і двічі стріляли по мирним населеним пунктам.