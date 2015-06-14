Ватажки "ЛНР" висунули страйкуючим шахтарям ультиматум, погрожуючи "мобілізацією" - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

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"Керівництво так званої "ЛНР" оголосило ультиматум страйкуючим шахтарям: або вони виходять на роботу, незважаючи на відсутність зарплати, або їх мобілізують до незаконних збройних формувань. Водночас голова так званої "ЛНР" Плотницький видав негласний указ про припинення видачі вугілля шахтарям на побутові потреби", - сказав він.

За словами спікера АП, економічна ситуація на окупованих територіях значно погіршилася.

"Через злочинні дії бойовиків економічна ситуація на окупованих ними територіях погіршується. Ватажки бандитських формувань методами залякування та застосування сили намагаються подолати наслідки цілеспрямованого руйнування ними ж економіки регіону", - наголосив Мотузяник.