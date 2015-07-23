Угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм підпишуть найближчим часом - ОБСЄ
Учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі найближчим часом підпишуть угоду про відведення сторонами конфлікту озброєнь калібром менше 100 мм.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
«Ця угода була опрацьована робочою підгрупою з безпеки… і запропонована до уваги Тристоронньої групи, яка визначила, що угоду підпишуть найближчими днями», - сказав Хуг.
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На запитання про доцільність відводити озброєння калібру менше 100 мм у той час, як фіксується використання зброї великих калібрів, Хуг відповів: «Танки і зброя відповідних калібрів не включені напряму до Мінських угод, і саме тому ми бачимо це як важливий крок. Зброя калібром до 100 мм може стріляти на 6-7 км. Якщо вони відведуть ці міномети за межі цього радіусу, то це, безумовно, сприятиме покращенню ситуації».
«Наприклад, що стосується Широкиного, такі озброєння були відведені, і це спряло покращенню ситуації», - додав Хуг.
Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група 21 липня на засіданні в Мінську домовилася про відведення танків і зброї калібром менше 100 мм на Донбасі.