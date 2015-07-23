Угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм підпишуть найближчим часом - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«Ця угода була опрацьована робочою підгрупою з безпеки… і запропонована до уваги Тристоронньої групи, яка визначила, що угоду підпишуть найближчими днями», - сказав Хуг.

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На запитання про доцільність відводити озброєння калібру менше 100 мм у той час, як фіксується використання зброї великих калібрів, Хуг відповів: «Танки і зброя відповідних калібрів не включені напряму до Мінських угод, і саме тому ми бачимо це як важливий крок. Зброя калібром до 100 мм може стріляти на 6-7 км. Якщо вони відведуть ці міномети за межі цього радіусу, то це, безумовно, сприятиме покращенню ситуації».

«Наприклад, що стосується Широкиного, такі озброєння були відведені, і це спряло покращенню ситуації», - додав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група 21 липня на засіданні в Мінську домовилася про відведення танків і зброї калібром менше 100 мм на Донбасі.