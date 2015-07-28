Штаб АТО пояснив умови демілітаризації: Маріуполь залишиться без техніки, але з військовими

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО підполковник Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу в Києві.

«Створення демілітаризованої зони не означає вихід наших воїнів з Маріуполя, ми лише відводимо важке озброєння», - сказав він.

Він наголошує, що у випадку ворожої агресії озброєння та українські бійці швидко будуть готові до бою.

«Для прикладу наведу бій під Мар’їнкою, який стався 3-4 червня, коли бойовики великими силами намагалися захопити це місто, але наші військові вчасно зорієнтувалися і дали відсіч ворогу. В ході бою оперативно було підведено нашу артилерію і ворожа атака захлинулася», - зазначив Гуцуляк.

«Важка артилерія виводиться на погоджену відстань, і в разі наступу противника зможе оперативно повернутися на передову. Демілітаризована зона означає відведення важкого озброєння: бронетехніки, танків, мінометів, гармат», - зауважив прес-офіцер.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 22 липня доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Порошенко висловив сподівання, що це буде реальним початком реального припинення вогню, реального відведення важкої техніки, що надалі створить умови для політичної та економічної реінтеграції цих території в Україну.

Крім того, Порошенко наголошував, що буферна зона вздовж лінії зіткнення не включає Маріуполь.