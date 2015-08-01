За добу в Луганській області поранено двох військових ЗСУ

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за минулу добу в області терористи з мінометів обстріляли м. Золоте. В результаті були поранені двоє військових 54-ї бригади ЗСУ з Волинської та Львівської областей.

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У традиційно «гарячій точці» - Станиці Луганській - за довгий час спостерігається відносне затишшя. Був незначний обстріл із мінометів і автоматичної зброї.