За добу в Луганській області поранено двох військових ЗСУ
10:29, 01 серпня 2015Війна
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У Луганській області за минулу добу, 31 липня, в результаті обстрілу було поранено двох військовослужбовців Збройних сил України.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за минулу добу в області терористи з мінометів обстріляли м. Золоте. В результаті були поранені двоє військових 54-ї бригади ЗСУ з Волинської та Львівської областей.
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У традиційно «гарячій точці» - Станиці Луганській - за довгий час спостерігається відносне затишшя. Був незначний обстріл із мінометів і автоматичної зброї.
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