Військові відновлюють електропостачання Мар’їнки і прокладають водогон

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Наголошується, що, незважаючи на намагання ворога зруйнувати інфраструктуру Донбасу, офіцери військово-цивільного співробітництва ЗСУ щоденно проводять роботи з усунення наслідків збройного конфлікту.

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«Нещодавно налагоджено роботу з відновлення електропостачання в місті Мар’їнка та відремонтовано понад 10 кілометрів ліній електромереж. Завдяки військовим, вже підходять до завершення роботи з прокладання 600 метрів водогону до нових районів цього населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що офіцери цивільно-військового співробітництва разом з представниками Червоного Хреста організували доставку будматеріалів (2 тисяч листів шиферу, 45 кубічних метрів лісу) до селища Луганське, що на Донеччині. Завдяки цій підтримці, вже незабаром будуть відновлені місцева лікарня, школа та дитячий садок, які були пошкоджені в результаті обстрілів бойовиків.