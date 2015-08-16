СБУ заблокувала канал фінансування терористів у Донецькій області

Як повідомляє прес-центр СБУ, у ході спеціальної операції в районі населеного пункту Неліпівка було затримано дві вантажівки з продуктами харчування, які зловмисники намагалися незаконно доставити до Горлівки. Отримані від реалізації товарів кошти передавалася членам бандугруповання «ДНР» для фінансування терористів, сепаратистських мітингів та антиукраїнської пропаганди.

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Встановлено, що до злочинних оборудок було залучено декілька працівників правоохоронних органів, які сприяли переміщенню товарів на тимчасово окуповану територію.

Триває досудове розслідування в рамках кримінальних проваджень за статтями 258-5 та 332-1 Кримінального кодексу України.