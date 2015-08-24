Бойовики намагаються посилити конфлікт перед переговорами Порошенка з Меркель і Олландом

У Спільному центрі з контролю та координації питань щодо припинення вогню заявляють, що бойовики, збільшивши інтенсивність обстрілів на Донеччині, намагаються посилити конфлікт перед черговими переговорами про врегулювання ситуації на сході України.

Про це йдеться у заяві керівника української сторони в СЦКК Бориса Кременецького, оприлюдненій у Facebook.

"Це зухвалі спроби ескалації конфлікту перед проведенням чергових раундів міжнародних переговорів щодо мирного врегулювання на сході України. Проросійські бойовики на Донеччині продовжують використовувати заборонені методи ведення війни, прикриваючись мирним населенням, і, тим самим, скоюють військові злочині. Вони не припиняють провокації та спроби перевести конфлікт у фазу активного вогневого протистояння, що розцінюється як намагання дискредитації переговорів лідерів України, Франції та Німеччини 24 серпня у Берліні та переговорів в рамках роботи Тристоронньої контактної групи 26 серпня у Мінську", - зазначив Кременецький.

Він нагадав, що минулої доби спостерігалось різке збільшення кількості випадків порушень режиму тиші з боку бойовиків - 82.

Представник СЦКК зазначив, що про чергові факти порушення проросійськими бойовиками міжнародного гуманітарного права негайно було проінформовано офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.