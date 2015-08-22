Меркель і Олланд на переговорах у Берліні хочуть говорити про корупцію в Україні, а не про Путіна - ЗМІ

23:53, 22 серпня 2015
Політика
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Основною темою тристоронніх переговорів у Берліні, які повинні відбутися в понеділок, 24 серпня, буде проведення в Україні реформ і боротьба з корупцією, швидше, ніж "формування єдиної коаліції, яка повинна зупинити агресора", про що говорив президент України Петро Порошенко 20 серпня.

REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Інформагентство AFP додає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд не прагнуть дистанціюватися від президента Росії Володимира Путіна у вирішенні українського конфлікту. Як наголошується, що українська сторона очікує, що переговори в тристоронньому форматі у Берліні 24 серпня за участю канцлера Німеччини, президентів Франції та України та за відсутності російського президента, повинні стати "дуже важливим сигналом як для Путіна, так і для західної аудиторії". "Франція і Німеччина сидять в одному човні з нами", - сказав агентству український дипломат, який побажав залишитися неназваним.

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У французьких урядових колах, зате підкреслюють, що зустріч у такому форматі відбудеться на прохання української сторони, а Меркель і Олланд не прагнуть дистанціюватися від Путіна. "Це не створення чогось на кшталт «трійки» з метою вести дипломатичну боротьбу проти Росії", - заявив у п'ятницю французький чиновник. Більш того, зустріч найближчим часом в "нормандському форматі", тобто за участю російського президента, була б бажаною. У МЗС ФРН відзначали, що тривале вирішення конфлікту на Донбасі можливо лише у співпраці з Росією. "Це зрозуміло, що міцна, стійка, стабільна безпека можлива тільки з Росією, а не проти Росії", - заявив прес-секретар МЗС ФРН Себастьян Фішер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко назвав чотири теми для переговорів з Меркель і Олландом в Берліні 24 серпня.

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