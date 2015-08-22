Меркель і Олланд на переговорах у Берліні хочуть говорити про корупцію в Україні, а не про Путіна - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Інформагентство AFP додає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд не прагнуть дистанціюватися від президента Росії Володимира Путіна у вирішенні українського конфлікту. Як наголошується, що українська сторона очікує, що переговори в тристоронньому форматі у Берліні 24 серпня за участю канцлера Німеччини, президентів Франції та України та за відсутності російського президента, повинні стати "дуже важливим сигналом як для Путіна, так і для західної аудиторії". "Франція і Німеччина сидять в одному човні з нами", - сказав агентству український дипломат, який побажав залишитися неназваним.

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У французьких урядових колах, зате підкреслюють, що зустріч у такому форматі відбудеться на прохання української сторони, а Меркель і Олланд не прагнуть дистанціюватися від Путіна. "Це не створення чогось на кшталт «трійки» з метою вести дипломатичну боротьбу проти Росії", - заявив у п'ятницю французький чиновник. Більш того, зустріч найближчим часом в "нормандському форматі", тобто за участю російського президента, була б бажаною. У МЗС ФРН відзначали, що тривале вирішення конфлікту на Донбасі можливо лише у співпраці з Росією. "Це зрозуміло, що міцна, стійка, стабільна безпека можлива тільки з Росією, а не проти Росії", - заявив прес-секретар МЗС ФРН Себастьян Фішер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко назвав чотири теми для переговорів з Меркель і Олландом в Берліні 24 серпня.