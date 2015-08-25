День Незалежності в зоні АТО пройшов під звуки стрільби з танків та мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Незаконні збройні формування суттєво зменшили провокативні обстріли українських позицій. Проте, вже за традиційним сценарієм, бойовики декілька разів застосовували озброєння калібру більше 100 міліметрів у темну пору доби», - йдеться у повідомленні.

З18 години і до опівночі бойовики тричі обстріляли зі 120-міліметрових мінометів сили АТО у Красногорівці. А о 21 годині, по опорному пункту в Опитному, сепаратисти били з танку, зенітної установки та стрілецької зброї.

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«Крім того, продовжуючи підступну тактику ескалації конфлікту на Донбасі, з 18.30 і до 19.06 бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів вели вогонь по цивільних житлових будинках у селищі Красногорівка. А о 22.20 зі 122-міліметрової артилерії били по мирним кварталам Авдіївки. На Луганщині, о пів на десяту вечора, під мінометним вогнем злочинців опинився наш опорний пункт у селищі Щастя», - повідомляє прес-центр.

Наприкінці вчорашньої доби, зі стрілецької зброї, бойовики обстрілювали населенні пункти Луганське, Троїцьке, Майорськ, Санжарівку. Поблизу Маріуполя, з 18 години і до опівночі збройних провокацій не було.

Загалом, за добу - 24 серпня, бойовики 77 разів порушили режим припинення вогню. Тричі вони застосовували артилерію, 20 разів – міномети, 32 – гранатомети.