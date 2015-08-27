Прес-служба "Донбасу" повідомила про втрати під Маріуполем - загинули 5 бійців ЗСУ

"Вчора пізно ввечері внаслідок активізації дій противника, бійці батальйону "Донбас" допомагали 40 батальйону ЗСУ в захисті Маріуполя" - йдеться у повідомленні.

Пресс-служба батальона "Донбасс" информирует. Вчера поздно вечером вследствие активизации действий противника, бойцы ба... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 26 серпня 2015 р.

За словами прес-служби, внаслідок боїв загинули 5 бійців ЗСУ. Серед "донбасівців" втрат немає.

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Нагадаємо, що сьогодні, 27 серпня, прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний заявив про серйозні втрати українських силовиків. "Почерк, яким бойовики ведуть вогонь, дуже схожий на почерк професійної російської армії", - наголосив Чепурний.

За його даними, починаючи з 16.00 учорашнього дня до 6.30, у секторі "М" сталося 20 обстрілів.