СБУ допускає обмін полонених спецпризначенців РФ після вироку суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Що стосується обміну громадян РФ – військовослужбовців... По двох ГРУшниках кримінальне провадження закінчено, їхню долю вирішуватиме суд. Після суду буде прийматися рішення про їхню подальшу долю. Обміну чи не обміну. Я не виключаю такої можливості. Але це виходить за межі моєї компетенції”, - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова. Вони утримуються в СІЗО в Києві.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що найближчого тижня обвинувальний акт щодо Єрофєєва та Александрова може бути спрямовано до суду.