СБУ допускає обмін полонених спецпризначенців РФ після вироку суду
Голова СБУ Василь Грицак не відкидає, що російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва можуть обміняти після винесення їм судового вироку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Що стосується обміну громадян РФ – військовослужбовців... По двох ГРУшниках кримінальне провадження закінчено, їхню долю вирішуватиме суд. Після суду буде прийматися рішення про їхню подальшу долю. Обміну чи не обміну. Я не виключаю такої можливості. Але це виходить за межі моєї компетенції”, - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова. Вони утримуються в СІЗО в Києві.
26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що найближчого тижня обвинувальний акт щодо Єрофєєва та Александрова може бути спрямовано до суду.