Україна заблокувала майже 2 мільйони гривень на рахунках ватажка терористичного "Оплоту"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, терорист переоформив рахунки на близьких родичів, але продовжував мати до них доступ і використав ці кошти для фінансування свого незаконного збройного угруповання.

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Співробітники СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу України заблокували на рахунках родичів терориста в банківських установах понад 1,75 млн грн.

«Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для виявлення інших можливих джерел фінансування терористичної організації «Оплот» і незаконних збройних формувань т. зв. «ДНР» і «ЛНР», - додали в СБУ