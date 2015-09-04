Україна заблокувала майже 2 мільйони гривень на рахунках ватажка терористичного "Оплоту"
17:36, 04 вересня 2015Війна
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Співробітники Служби безпеки України заблокували кілька банківських рахунків, якими користувався ватажок терористичної організації «Оплот» Євген Жилін.
Жилін користувався кількома банківськими рахунками / Скріншот з відео
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, терорист переоформив рахунки на близьких родичів, але продовжував мати до них доступ і використав ці кошти для фінансування свого незаконного збройного угруповання.
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Співробітники СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу України заблокували на рахунках родичів терориста в банківських установах понад 1,75 млн грн.
«Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для виявлення інших можливих джерел фінансування терористичної організації «Оплот» і незаконних збройних формувань т. зв. «ДНР» і «ЛНР», - додали в СБУ
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