На Маріупольському напрямку протягом доби дотримувався режим тиші

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку, за його словами, сталася одна ворожа провокація біля Щастя.

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«Близько 10 хвилин бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, засівши на правому березі Сіверського Донця», - зазначив він.

На Донецькому напрямку бойові дії велися лише у західних передмістях Донецька. «З території руйнованого аеропорту та селищі Спартак бойовики кілька разів відкривали вогонь по передових позиціях сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів. У селищі Піски вчора було тихо.

«Дещо неспокійніше було на південь від траси Донецьк – Дніпропетровськ. На передових рубежах оборони у Красногорівці відбулася перестрілка між бойовикам та українськими військовими. Найбільш «гарячою точкою» вчора була Мар’їнка, де бойовики 12 разів порушили режим тиші, здебільшого в темну пору доби. Зокрема, двічі противник відкривав вогонь з 82-мм мінометів», - поінформував речник.