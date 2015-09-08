"ДНР" анонсувала обмін полоненими під Мар'їнкою

Чотирьох терористів "ДНР" обміняють на двох українських військових, передає один із сайтів бойовиків.

Про це повідомив так званий командир комендантського полку, начальник "військової поліції ДНР" Віктор Аносов.

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«Попередній час проведення обміну - 15:00, місце - Мар'їнка», - сказав він. Аносов додав, що обмін відбудеться за формулою "чотирьох на двох" в один етап.

Раніше, 27 серпня, відбувся обмін між українськими силами і бойовиками у форматі "12 на 12".

Уповноважений президента з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко пізніше повідомила, що станом на 31 серпня бойовики утримують у заручниках 157 громадян України.