Біля Дебальцевого бойовики напали на блокпост ЗСУ - журналіст

Про це повідомив журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема зазначається, що ДРГ підійшла впритул до позицій ЗСУ. У результаті, загинули двоє українських військових, ще двоє потрапили в полон, один отримав поранення.

"Два двухсотих, важко поранений, двоє потрапили в полон... Йде робота з визначення їх місця знаходження. Неприємно, але факт: ДРГ противника підібралася впритул до наших позицій. Бій був настільки контактний, що в хід йшли ручні гранати. З боку противника діяли специ. Наша група переслідувала "руссо-турісто". Ті при відході виставили заслін. Знову був бій", - йдеться в повідомленні.

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Також Бочкала передбачає, що з боку ДРГ працювали професіонали, а не "місцева шлеперня".

На фоне "тишины" дико цинично выглядит нападение на Мироновский блокпост возле Дебальцево. Там стоят бойцы 30й бригады. ... Posted by Роман Бочкала on Tuesday, September 15, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що 15 вересня, російсько-терористичні угруповання дещо посилили активність, продовжуючи обстріл позицій сил АТО.