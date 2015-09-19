Прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити до бойовиків з мільйоном російських рублів (фото)
Співробітники Держприкордонслужби спільно із працівниками митниці затримали громадянина України, який намагався перевезти на неконтрольовану територію велику суму грошей та банківські картки.
Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Під час здійснення перевірочних заходів у контрольному пункті в’їзду/виїзду «Гнутове», що на лінії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями, прикордонники виявили у нашого співвітчизника, який їхав автомобілем «Део-Ланос» із Маріуполя як пасажир понад 540 тисяч російських рублів, понад 5 тисяч доларів США та майже 6 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, чоловік віз у сумці кредитні картки різних банків на прізвища різних людей. При подальшій перевірці у нього знайшли 300 копій паспортних документів на осіб, які наразі проживають у Донецьку.
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Варто зазначити, що 39-річний українець розповів, що документи та картки йому нібито дали люди, які живуть на підконтрольній бойовикам території, щоб він для них зняв кошти та обміняв за вигідним курсом.
Згодом у його куртці прикордонники виявили ще 500 тисяч російських рублів.