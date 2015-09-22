У "ДНР" і "ЛНР" помітили паніку через перекидання бойовиків з Донбасу до Сирії

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Наказ Генштабу ЗС РФ на виведення до РФ із Донбасу деяких регулярних російських військ і окремих найбільш боєздатних формувань російських найманців для подальшого відправлення до Сирії став причиною для паніки в «ДНР» і «ЛНР». Керівництво місцевих терористів вважає, що Москва відмовляється від планів подальшої ескалації конфлікту на Донбасі і кидає місцевих терористів напризволяще. Паніку посилюють чутки про посилення, що готується, прикордонними військами ФСБ охорони держкордону РФ з Україною на ділянках, які межують з окупованими районами, для запобігання потрапляння на територію Росії «небажаних елементів» з числа власних найманців і місцевих бойовиків», - написав Тимчук.

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Він також повідомив, що у багатьох бандформуваннях «спостерігається виїзд російських «радників» із числа кадрових офіцерів ЗС РФ на територію Росії».

Тимчук також відзначив, що наразі немає інформації про те, чи йдеться про ротацію, чи Генштаб ЗС РФ «дійсно скорочує формат воєнної «допомоги» місцевим бойовикам».