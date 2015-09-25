Бойовики продовжують блокувати гуманітарну допомогу для жителів окупованого Донбасу

19:51, 25 вересня 2015
Війна
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За словами Геращенко, бойовики вже кілька місяців шантажують гуманітарні організації з вимогою незаконних акредитацій та реєстрацій.

REUTERS

Контрольовані Росією бойовики на окупованих територіях Донбасу продовжують блокувати українську та міжнародну гуманітарну допомогу для мешканців Донецької та Луганської областей.

Про це Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко написала у Facebook.

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Депутат зазначила, що гуманітарна ситуація на Донбасі та безперешкодна робота міжнародних гуманітарних організацій будуть в центрі уваги під час засідання в "нормандському форматі" в Парижі, яке відбудеться 2 жовтня.

"Україна висловлює занепокоєння тим фактом, що ватажки бойовиків буквально вичавлюють міжнародні гуманітарні місії з окупованих територій. Таку ж реакцію їхні дії викликають і в ОБСЄ , і в демократичних країнах. Ми неодноразово порушували питання безперешкодної роботи гуманітарних місій на Донбасі", - зазначила Геращенко.

За її словами, бойовики вже кілька місяців шантажують гуманітарні організації з вимогою незаконних акредитацій та реєстрацій.

"Сьогодні прийшла тривожна інформація, що начебто в "лнрах - днрах" бойовики ставлять ультиматум міжнародним організаціям: реєструватися чи не дамо працювати, і навіть погрожують вислати зі "своїх" територій", - підкреслила Геращенко.

На її переконання, такі дії бойовиків призведуть до значного погіршення ситуації, бо на окупованих територіях не вистачає продуктів і ліків, страждають найнужденніші, допомога потрібна лікарням і сиротинцям.

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"Тим часом, бойовики не допускають на території українську допомогу, вже кілька тижнів заблокована міжнародна. Тільки російські конвої безперешкодно вдираються на Донбас. Очевидно, що це ставлення до громадян є красномовним - і світ має жорстко реагувати на ці спроби бойовиків блокувати міжнародні гуманітарні місії", - заявила уповноважений президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив, що вважає наказ бойовиків "ЛНР" усім міжнародним гуманітарним організаціям залишити окуповані території Донбасу порушенням Мінських угод.

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