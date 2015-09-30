Бойовики лише один раз хаотично обстріляли позиції сил АТО на Донбасі - штаб

Як повідомляє прес-центр АТО, упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18.00, в зоні АТО майже зберігався режим тиші.

"Єдиний обстріл наших позицій був зафіксований на Маріупольському напрямку. О 9.50 бойовики зі стрілецької зброї відкрили вогонь по нашому опорному пункту в Новотроїцькому. Обстріл був хаотичним і тривав декілька хвилин", - зазначається у повідомленні.

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Також у штабі зауважили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу продовжується блокування вітчизняного телерадіомовлення.

"Так, за нашою оперативною інформацією, нещодавно у місті Металіст Луганської області припинена трансляція ефірного телебачення України', - сказано у повідомленні.

Крім того, у штабі заявили, що "бойові дії на Донбасі не для всіх приносять горе. Наприклад, у Луганську лідер невизнаного об’єднання «ЛНР» Ігор Плотницький на базі колишнього магазину «Лелека» відкрив свій «Універсам». У магазині зі значними націнками успішно реалізовуються товари російського і білоруського виробництва".