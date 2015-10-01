За добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу двічі обстріляли сили АТО на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО був поранений один украиснкий військовий.