За добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення
13:44, 01 жовтня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО на сході України двоє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті підриву на розтяжці, загиблих немає.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу двічі обстріляли сили АТО на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО був поранений один украиснкий військовий.
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