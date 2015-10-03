За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

В зоні АТО упродовж минулої доби загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСьогодні на Донбасі розпочнеться відведення зброї калібром до 100 мм

"Припинення вогню дотримується зразково. Вчора обстрілів наших позицій не було, і через відсутність активних бойових дій жоден наш військовослужбовець не загинув і не поранений", - сказав Лисенко.