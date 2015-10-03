Доба у зоні АТО пройшла повністю спокійно - штаб

За минулу добу, 2 жовтня, в зоні АТО на Донбасі українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Минула доба у зоні АТО пройшла повністю спокійно. Жодного разу бойовики не порушували перемир’я. Тиша в районах лінії розмежування зберігалася і сьогодні – з опівночі до 6 ранку. На даний час сили АТО знаходяться на визначених позиціях. Триває дообладнання ліній оборони», - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за оперативною інформацією штабу АТО, на тимчасово окупованих територіях зростає невдоволення населення діями керівництва самопроголошених республік.

Зокрема, луганчан обурює 6 відсотковий податок, який зобов’язанні платити клієнти українських банків при знятті готівки у так званій ЛНР, зазначають у прес-службі АТО.

А ось у Донецьку серйозні проблеми на заправках. Незважаючи на те, що для потреб бойовиків палива вдосталь, місцевим бензин продають зі значними націнками. На АЗС бензину постійно не вистачає і він вкрай низької якості, кажуть у штабі.