В зоні АТО бойовики дотримувались режиму припинення вогню

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Загалом же в зоні антитерористичної операції повна тиша зберігається вже понад три доби", повідомив прес-центр.

Читайте такожСили АТО розпочали відведення легкого озброєння від лінії розмежування - Генштаб"В той же час, за нашою оперативною інформацією, на тимчасово окупованих територіях люди і надалі розчаровуються політикою "руського мира", яку так завзято намагаються нав’язати лідери невизнаних республік. Так, рядові бойовики та псевдо правоохоронці так званих "ЛНР", "ДНР" напряму обурюються низьким рівнем фінансування та умовами у яких проходять службу. Тож не рідко, аби хоч трохи заробити, найманці продають власну зброю і боєприпаси", - зазначили в прес-центрі.

Водночас, як повідомив прес-центр, влада невизнаної "ЛНР", розуміючи що в регіоні багато майже не контрольованих озброєних людей, планує на законодавчому рівні закріпити за правоохоронними органами кураторів з Російської Федерації.