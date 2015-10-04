В зоні АТО бойовики дотримувались режиму припинення вогню
Упродовж минулої доби у зоні АТО бойовики повністю дотримувався режиму припинення вогню. Не зафіксовано випадків порушення перемир’я і в районі лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Загалом же в зоні антитерористичної операції повна тиша зберігається вже понад три доби", повідомив прес-центр.
Читайте такожСили АТО розпочали відведення легкого озброєння від лінії розмежування - Генштаб"В той же час, за нашою оперативною інформацією, на тимчасово окупованих територіях люди і надалі розчаровуються політикою "руського мира", яку так завзято намагаються нав’язати лідери невизнаних республік. Так, рядові бойовики та псевдо правоохоронці так званих "ЛНР", "ДНР" напряму обурюються низьким рівнем фінансування та умовами у яких проходять службу. Тож не рідко, аби хоч трохи заробити, найманці продають власну зброю і боєприпаси", - зазначили в прес-центрі.
Водночас, як повідомив прес-центр, влада невизнаної "ЛНР", розуміючи що в регіоні багато майже не контрольованих озброєних людей, планує на законодавчому рівні закріпити за правоохоронними органами кураторів з Російської Федерації.