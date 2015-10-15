Минула доба в зоні АТО пройшла спокійно, триває обладнання позицій - штаб

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-центр антитерористичної операції.

"Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції пройшла без порушень Мінських домовленостей, що дозволило продовжити обладнання позицій, готувати техніку і озброєння для відводу від лінії розмежування згідно з Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 14 жовтня в зоні проведення АТО пройшла спокійно. Однак, напередодні бойовики не обмежилися звичайними провокаціями і вели вогонь по наших позиціях з підствольних та автоматичних гранатометів на південь від Авдіївки.