За добу в зоні АТО поранено 2 бійця, загиблих немає

Протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції на сході України двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

"Вчора на лінії зіткнення були зафіксовані дві провокації – у населених пунктах Піски і Широкіно. В обох випадках бойовики використовували стрілецьку зброю. За добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, двоє були поранені", - сказав Мотузяник.

У той же час, за його словами, українські прикордонники зафіксували два прольоти ворожих безпілотників уздовж лінії зіткнення. Ще два БПЛА противника прикордонники помітили на адміністративному кордоні між Херсонською областю та тимчасово окупованих Росією Кримом.

Мотузяник також зазначив, що вчора мобільні групи військових і правоохоронців затримали два автомобіля з нелегальним вантажем на контрольному пункті "Зайцево", а ще чотири машини з побутовою хімією та іншими продуктами поблизу Новотроїцького та Олександропіль Донецької області.

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"У той же час українські військові забезпечили проїзд через контрольних пункт "Новотроїцьке" сімом вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - повідомив спікер АП.

Крім того, за минулу добу в зоні АТО українські правоохоронці виявили 5 схованок з нелегальною зброєю.