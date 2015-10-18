У Донецькій області виявлено дві схованки з боєприпасами

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної міліції.

В районі села Иванград Артемівського району співробітники СБУ та міліції виявили схованку з боєприпасами та вибухівкою.

У дерев'яному ящику знаходилися 3 гранати типу "РГД-5" , 1 запал від гранати "РГД-5", 1 електродетонатор, 3 запальні трубки ручного виготовлення, 2 тротилові шашки вагою 400 грам і 2 вагою 200 грам, а також елемент динамічного захисту танка. Крім того, було виявлено та вилучено близько 100 автоматних патронів калібру 5,45 міліметра.

Правоохоронці провели огляд вищевказаних предметів і передали їх сапери Збройних сил України для знищення в зв'язку з тим, що, їх транспортування була неможлива.

Попередньо зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано відповідно до ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3-х до 7-и років.

Міліцією проводяться заходи, спрямовані на розшук свідків та очевидців, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.

Ще 4 протитанкових гранатомети, гранати Ф-1 та РГД-5, два запала до них і 270 набоїв калібру 5,45 міліметра вилучили співробітники Слов'янського міського відділу міліції виявили поблизу села Сергіївка.

Арсенал зберігався в підвалі зруйнованого будинку в одному з садівничих товариств. Приналежність схрону встановлюється.

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За даним фактом слідчим відділом Слов'янського МВ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.