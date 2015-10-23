Геращенко: терористи не дозволяють навіть евакуацію дитячих будинків

Про це в ефірі 5 каналу повідомила Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

"Ми навіть не можемо домовитися на цій гуманітарній підгрупі про те, щоби вивезти з Луганської області два інтернати з важкохворими лежачими дітьми з двох міст. Ну скажіть, будь ласка, це що та тема, яка потребує взагалі якогось рішення, окрім політичного, якщо мова йде про те, що ми можемо надати більш якісну медичну допомогу і є бажання в європейських наших партнерів допомогти цим дітям, які лежать?", - сказала вона.

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Відповідаючи на запитання, що кажуть на це прохання бойовики, Геращенко зазначила: "Немає відповіді, просто намагання піти від відповіді, намагання уникнути конкретної позиції, що зробимо це завтра".

Як повідомляв УНІАН, Ірина Геращенко заявила, що недопущення бойовиками міжнародної гуманітарної допомоги на окуповані території є свідченням плану Кремля "вичавити свідків своїх злочинів".