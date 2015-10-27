ООН відновила гуманітарні операції на тимчасово окупованих територіях Луганської області

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Представництві ООН в Україні.

"Ми працюємо з усіма сторонами для того, щоб пришвидшити відправлення та надання гуманітарної допомоги найуразливішим верствам населення, які проживають у непідконтрольних уряду районах в Луганській області. Часу дуже мало. Ми розраховуємо на підтримку усіх сторін для полегшення перевезення допомоги через лінію розмежування автомобільним та залізничним транспортом, усунення непотрібних бюрократичних процедур, які сповільнюють нашу роботу з самого початку кризи" - заявив координатор з гуманітарних питань та головний офіційний представник ООН в Україні Ніл Вокер.

Читайте такожГеращенко: бойовики заблокували роботу міжнародних гуманітарних організацій на Донбасі

Дозвіл на відновлення діяльності ООН у Луганську надали терористи.

Майже 16 тис. тонн продовольства, пакунків для сімей, матеріалів для ремонту помешкань, медикаментів та інших предметів, яких потребують найуразливіші верстви населення, були готові для доставки у будь-який час.

"У нас є достатньо матеріалів, щоб надати допомогу 50 тис. особам майже відразу, залежно від вирішення бюрократичних вимог для перетину лінії розмежування, та наразі ми знаходимось в процесі збору ще більшої кількості допомоги. Ми щиро вітаємо відновлення цих важливих гуманітарних операцій. Ми сподіваємося отримати аналогічний дозвіл й у Донецьку", - сказав Ніл Вокер.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що терористи блокують роботу міжнародних гуманітарних організацій, щоб приховати злочинні дії проти України.