Військові використовують перемир'я для підготовки позицій до зими – штаб АТО

15:43, 01 листопада 2015
Війна
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Бійці вже утеплили місця несення служби, їдальню та місця відпочинку.

Военные строят блиндаж в зоне проведения АТО / Фото УНИАН

Українські військовослужбовці використовують тишу на лінії зіткнення в зоні АТО для облаштування позицій до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Бійці вже утеплили місця несення служби, їдальню та місця відпочинку особового складу на блокпостах, а також опорних пунктах», - сказав він.

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