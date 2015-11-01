Військові використовують перемир'я для підготовки позицій до зими – штаб АТО
15:43, 01 листопада 2015Війна
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Бійці вже утеплили місця несення служби, їдальню та місця відпочинку.
Військові будують бліндаж в зоні проведення АТО / Фото УНІАН
Українські військовослужбовці використовують тишу на лінії зіткнення в зоні АТО для облаштування позицій до зими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Бійці вже утеплили місця несення служби, їдальню та місця відпочинку особового складу на блокпостах, а також опорних пунктах», - сказав він.
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