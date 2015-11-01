Військові використовують перемир'я для підготовки позицій до зими – штаб АТО

Українські військовослужбовці використовують тишу на лінії зіткнення в зоні АТО для облаштування позицій до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Бійці вже утеплили місця несення служби, їдальню та місця відпочинку особового складу на блокпостах, а також опорних пунктах», - сказав він.