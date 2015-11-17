За добу в зоні АТО поранені троє військових - Мотузяник

13:47, 17 листопада 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.

REUTERS

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики з 18-ї години вчорашнього вечора до опівночі 25 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирних населених пунктах. При цьому 20 разів – на Донецькому напрямку.

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