За добу в зоні АТО поранені троє військових - Мотузяник

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики з 18-ї години вчорашнього вечора до опівночі 25 разів вели вогонь по позиціях сил АТО та мирних населених пунктах. При цьому 20 разів – на Донецькому напрямку.