ОБСЄ зафіксувала з Донецька понад 200 вибухів на передовій 15 листопада

Як йдеться у звіті місії за вихідні, в неділю СММ спостерігала значне збільшення кількості вибухів і пострілів під час перебування на спостережному пункті, який знаходиться на залізничному вокзалі Донецька.

"15 листопада, перебуваючи на залізничному вокзалі Донецька, спеціальна моніторингова місія чула в цілому 229 вибухів, які сталися в основному на відстані 3-5 км на північ, північний захід і захід від позицій спостерігачів", - йдеться у звіті.

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Представники ОБСЄ зазначили, що ці вибухи відбувалися від застосування зенітної установки, в одному випадку 120-мм міномета та іншої невстановленої зброї.

Також, в той же день, спостерігачі місії зафіксували не менше 250 випадків застосування стрілецької зброї і великокаліберного кулемета з заходу і південного заходу від місця перебування місії.

У той же час зазначено, що ОБСЄ не зафіксувала ситуацій, які б загрожували безпеці в містах, де проходив другий тур виборів.

Інструктори ОБСЄ оглянули пошкоджені будинки і чули про випадки загибелі людей в результаті обстрілу. Зокрема, 14 листопада в підконтрольній бойовикам "ДНР" Старомихайлівці (16 км на захід від Донецька), 35 місцевих жителів повідомили (більшість з них були жінки середнього або літнього віку) місії, що обстріли загострились протягом останніх тижнів і були постійними попередні три ночі.

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"СММ оглянула майже всі будинки в районі біля лінії зіткнення, які постраждали від деяких пошкоджень - стіни і вікна були частково розбиті", - йдеться у звіті.

Крім того, 14 листопада лікарі Збройних сил України у Костянтинівці в лікарні №5 і військовий координатор в лікарні Артемівська окремо повідомили, що один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу селища Зайцеве.

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