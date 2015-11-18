Бойовики сьогодні обстріляли КПВВ "Новотроїцьке" - Жебрівський

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Сьогодні близько 15.30 прикордонники вимушено на годину призупинили роботу КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині. Бойовики відкрили вогонь по об’єкту, поблизу блокпосту приземлились 11 мін", - йдеться в повідомленні.

"Якщо обстріли КППВ не припиняться, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація буде змушена вдатися до кардинальних заходів щодо організації пропускного режиму на лінії розмежування", - зазначив Жебрівський.

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Сьогодні близько 15.30 прикордонники вимушено на годину призупинили роботу КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині. Бойовики ві... Posted by Павло Жебрівський on Wednesday, November 18, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що через інтенсифікацію обстрілів на лінії розмежування питання відкриття нових пунктів пропуску на Донеччині знімається з порядку денного.

На сьогодні в Донецькій області діють 4 контрольні пункти в’їзду-виїзду. Як зазначається в повідомленні, щодоби прикордонники оформлюють більше 17 тисяч осіб, які перетинають лінію розмежування в обох напрямках.

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За словами Жебрівського, наразі КПВВ "Гнутове" та "Новотроїцьке" працюють в оперативному режимі. Більше навантаження припадає на пункти "Зайцеве" та "Георгіївка", де інтенсивний пасажиропотік призводить до утворення черг.