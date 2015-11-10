На одному з блокпостів встановили пам'ятник захиснику Маріуполя (фото)

Монумент захиснику Маріуполя встановлений на одному з блокпостів.

Про це повідомила волонтер Юлія Матвієнкова, пише 0629.com.ua.

На одному з блокпостів волонтери встановили пам'ятник бійцю 23 БТРО В'ячеславу Комару, загиблому більше року тому.

"Ось такий пам'ятник у нас на блокпосту. Спочивай з миром, В'ячеслав, ми тут, ми поруч, «сепари» так і не прийшли сюди. Ви їх не пустили і ми не пустимо!" - пише волонтер.

Нагадуємо, що вранці 5 вересня 2014 під Маріуполем троє військовослужбовців 23-го БТРО загинули під мінометним обстрілом, включаючи В'ячеслава Комара.