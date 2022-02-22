Протягом доби, 21 лютого, дванадцять військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних закладах. Внаслідок обстрілу двоє українських військових отримали несумісні з життям осколкові поранення.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Шестеро отримали бойові травмування.
Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Піщевик – з мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Лебединське – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Новоселівку другу – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль – з станкових протитанкових гранатометів.
Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм.
Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
Широкіне – з мінометів калібру 120 мм.
Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Славне – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Ситуація на Донбасі станом на 7:00 22 лютого
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли: Щастя – з станкових автоматичних гранатометів. Двічі Маріуполь - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.