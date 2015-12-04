Росія може застосувати тактику безконтактної війни в Україні за "сирійським сценарієм" - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Росія продемонструвала світові здатність вести безконтактну війну, також безконтактна війна в Сирії може бути перенесена на українську територію», - сказав він.

«Україна сьогодні до безконтактної війни не готова. І головне те, що вона до такої війни не готується. Генштаб у нас зосередився на маленьких проектах, він не видає нам сьогодні під час війни жодних оцінок або перспектив того, який Україні потрібен літак новий і коли він з’явиться, який протиповітряний комплекс потрібен», - зауважив Бадрак.

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«У нас в країні немає системності щодо реформування сектору оборони, у нас Державна програма озброєнь та військової техніки існує десь в голові у когось, її немає. Тому навіть приватним підприємствам, які хотіли б щось зробити – у них немає орієнтирів», - додав експерт.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія використовує конфлікт у Сирії для підготовки своїх сил до справжньої війни.