На Донбасі підірвався автомобіль з бійцями АТО, є загиблі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Наголошується, що це сталося під час переміщення між опорними пунктами.

"На жаль, внаслідок підриву зазнали втрат українські військові", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що наразі з метою встановлення причин та обставин цієї події проводиться розслідування.

Прес-центр штабу АТО повідомляє!Сьогодні, 9 грудня, у зоні проведення Антитерористичної операції, неподалік населеного... Posted by Прес-центр штабу АТО on 9 декабря 2015 г.

Читайте такожНа Донеччині на міні підірвалася українська БРДМ-2: є загиблі та поранені

У свою чергу волонтер Роман Доник повідомляє, що унаслідок підриву машини сімох поранено, двоє непідтверджених загиблих.

У нас знову втрати. На Дослідному підірвалася наша беха сім поранених, два непідтверджених загиблих. Піски обстріляли з гранатомета. Війна триває. Posted by Роман Донік on 9 грудня 2015 р.

Раніше, 4 грудня, представник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко підтвердив факт підриву на міні п'ятьох військовослужбовців на Маріупольському напрямку.