В "ДНР" заявляють, що обмежуватимуть пересування місії ОБСЄ в напрямку Новоазовська

Про це йдеться у звіті місії за 15 грудня, опублікованому сьогодні.

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"Незважаючи на те, що члени "ДНР" погодилися прибрати сталеву дротяну огорожу на північному в'їзді в Широкине (20 км на схід від Маріуполя) на головній дорозі до Новоазовська (40 км на схід від Маріуполя), "командир" з "ДНР" відмінив цю дію після того, як отримав дзвінок від свого керівника. Він вказав, що "ДНР" продовжить обмежувати пересування Спеціальної моніторингової місії у цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що на блокпосту в Оленівці (23 км на південний захід від Донецька), бойовики "ДНР" затримали представників місії на півтори години та врешті решт відмовили у наданні можливості прямувати далі.

"Вони сказали, що "реєстрація" від "ДНР" буде необхідною для того, щоби перетнути блокпост", - стверджується у звіті.