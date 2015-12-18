За добу в зоні АТО поранено четверо українських військових, загиблих немає
Протягом останньої добу в зоні проведення Антитерористичної операції четверо українських військових дістали поранення, загиблих немає.
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.
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«Минулої доби в нас обійшлося без непоправних втрат, тобто ніхто не загинув. Але четверо хлопців отримали поранення», - сказав речник.
За його словами, двоє бійців поранені під час обстрілів в Новгородському, і ще двоє дістали поранення у Березовому внаслідок підриву на розтяжці.
«Їм надано першу необхідну медичну допомогу, і вони продовжують отримувати лікування», - уточнив Андрій Лисенко
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій поранено двоє українських військовослужбовців.