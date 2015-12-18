За добу в зоні АТО поранено четверо українських військових, загиблих немає

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожБойовики розгорнули на півдні Донецької області пункт прийому призовників – розвідка

«Минулої доби в нас обійшлося без непоправних втрат, тобто ніхто не загинув. Але четверо хлопців отримали поранення», - сказав речник.

За його словами, двоє бійців поранені під час обстрілів в Новгородському, і ще двоє дістали поранення у Березовому внаслідок підриву на розтяжці.

«Їм надано першу необхідну медичну допомогу, і вони продовжують отримувати лікування», - уточнив Андрій Лисенко

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій поранено двоє українських військовослужбовців.