За добу в зоні АТО поранені двоє українських військовослужбовців
13:07, 17 грудня 2015Війна
50 0
Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій поранено двоє українських військовослужбовців.
Загиблих серед військових немає / Фото УНІАН
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожТенденція до обстрілів в зоні АТО говорить про закінчення строку Мінських угод - штаб
"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, загиблих немає, але двоє хлопців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще один був поранений.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter