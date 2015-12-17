За добу в зоні АТО поранені двоє українських військовослужбовців

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, загиблих немає, але двоє хлопців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще один був поранений.