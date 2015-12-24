Сили АТО відбили атаку бойовиків у районі Озерянівки

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив». Повідомляється, що «в районі Озерянівки група піхоти бойовиків із двома БТР-80 висунулася до переднього краю на західній околиці селища й спробувала таємно вийти до опорного пункту сил АТО північніше Батманівки». Терористів було виявлено бойовою охороною українських військ, які відкрили вогонь. У ході зіткнення БТР-80 вели прикриваючий вогонь зі штатного озброєння, після чого противник відступив.

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Із нейтральної смуги бойовиками з «Град-П» були обстріляні передові опорні пункти сил АТО на південь і південний захід від н. п. Троїцьке. Діяла піхотна група бойовиків, яка висунулася з Калинового.

Також зафіксовано перекидання бойовиками артилерії від Амвросіївки на Старобешеве. Перекидання здійснюється поза основними дорогами. Протягом доби по 1-2 одиниці (з супроводом на автотранспорті та ББМ) перекинуто: 8 одиниць 122-мм гаубиць Д-30 і Д-30А, 2 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», 5 одиниць 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика».