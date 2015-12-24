"Самопоміч" вимагає від Порошенка та Генштабу реакції на "повзучу" окупацію Комінтернового

"Фракція "Самопоміч", як і український народ, занепокоєна інформацією про захоплення Комінтерново та, поки що неперевіреною інформацією, про захоплення ще двох селищ", - йдеться у повідомленні фракції, опублікованому на сторінці у Facebook.

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За словами нардепа від "Самопомочі" Семена Семенченка, "історія свідчить, що всі "режими тиші" Росія використовує для подальшої анексії української території. Так було з Донецьким аеропортом, так було з Дебальцево. Це не має відбутися знов".

Фракція «Самопоміч», як і український народ, занепокоєна інформацією про захоплення Комінтерново та, поки що неперевіреною інформацією, про захоплення ще двох селищ. Історія свідчить, що всі "режими тиші" Росія використовує для подальшої анексії української території. Так було з Донецьким аеропортом, так було з Дебальцево. Це не має відбутися знов. Ми вимагаємо від керівництва Генштабу прийти до Парламенту і повідомити народу України: що відбувається і що робиться для захисту України, - Семен Семенченко Опубліковано Об'єднання "Самопоміч" 24 грудня 2015 р.

"Ми вимагаємо від керівництва Генштабу прийти до Парламенту і повідомити народу України: що відбувається і що робиться для захисту України", - наголосив Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли в н. п. Комінтернове, який розташований у "сірій зоні" неподалік Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.