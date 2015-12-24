Росія активізувала повітряну розвідку: два Су-27 зафіксували на адмінкордоні з Кримом

Протягом останніх кількох тижнів спостерігається суттєве підвищення активності повітряної розвідки російсько-терористичними військами як у зоні проведення АТО, так і на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

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"Впродовж тижня спостерігалась тенденція активного ведення повітряної розвідки російськими терористичними військами як навпроти ділянок українсько-російського кордону, так і в зоні АТО і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом", - наголосив він.

Зокрема, за словами Слободяна, починаючи з 17 грудня у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на адмінмежі з Кримом, прикордонники зафіксували 15 безпілотних літальних апаратів, 3 вертольоти Мі-8 РФ та польоти 5 літаків СУ-24.

"Учора в районі проведення АТО польоти безпілотних літальних апаратів не зафіксовано. Проте авіаційну техніку прикордонники виявили на адмінмежі з АР Крим. Проліт 2 літаків Су-27 та вертольота фіксували навпроти ділянок відділів прикордонної служби "Червоний Чабан" та "Генічеськ". Вони рухалися вздовж адміністративної межі над територією тимчасово окупованого Криму", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.