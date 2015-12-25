За минулу добу в зоні АТО немає загиблих і поранених військових - АП
13:24, 25 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні АТО немає загиблих і поранених українських військовослужбовців.
Лисенко заявляє, що втрат немає / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений», - зазначив Лисенко.
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