За минулу добу в зоні АТО немає загиблих і поранених військових - АП

13:24, 25 грудня 2015
Війна
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За минулу добу в зоні АТО немає загиблих і поранених українських військовослужбовців.

Андрей Лысенко / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений», - зазначив Лисенко.

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